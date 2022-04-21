Продажа алкоголя в Кузбассе попадет под временный запрет

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Совсем скоро в Кузбассе на один день запретят продавать алкоголь.

Согласно законодательству в Кузбассе, в День Победы, 9 мая, в регионе нельзя будет приобрести спиртные напитки.


Данный закон принят на региональном уровне в 2018 году. Всего таких дней в году восемь. К ним относят:

  • 9 мая – День Победы
  • 1 июня – Международный день защиты детей
  • Последний звонок
  • 12 июня – День России
  • Выпускные вечера
  • 27 июня – День молодежи
  • 1 сентября (или в рабочий день после воскресенья 1 сентября) – День знаний
  • 11 сентября – Всероссийский день трезвости

Стоит отметить, что данный запрет не действует в местах общественного питания.

Да!
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