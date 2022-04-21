Продажа алкоголя в Кузбассе попадет под временный запрет

Согласно законодательству в Кузбассе, в День Победы, 9 мая, в регионе нельзя будет приобрести спиртные напитки.

Данный закон принят на региональном уровне в 2018 году. Всего таких дней в году восемь. К ним относят:

9 мая – День Победы

1 июня – Международный день защиты детей

Последний звонок

12 июня – День России

Выпускные вечера

27 июня – День молодежи

1 сентября (или в рабочий день после воскресенья 1 сентября) – День знаний

11 сентября – Всероссийский день трезвости

Стоит отметить, что данный запрет не действует в местах общественного питания.