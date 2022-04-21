Продажа алкоголя в Кузбассе попадет под временный запрет

Согласно законодательству в Кузбассе, в День Победы, 9 мая, в регионе нельзя будет приобрести спиртные напитки.
Данный закон принят на региональном уровне в 2018 году. Всего таких дней в году восемь. К ним относят:
- 9 мая – День Победы
- 1 июня – Международный день защиты детей
- Последний звонок
- 12 июня – День России
- Выпускные вечера
- 27 июня – День молодежи
- 1 сентября (или в рабочий день после воскресенья 1 сентября) – День знаний
- 11 сентября – Всероссийский день трезвости
Стоит отметить, что данный запрет не действует в местах общественного питания.
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