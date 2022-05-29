Продажа алкоголя в Кузбассе остановится на один день

Согласно региональному закону от 20 декабря 2011 года № 156-ОЗ, в грядущую среду, 1 июня, в магазинах Кузбасса будет запрещена продажа алкоголя. Данные меры начнут действовать в связи с Днем защиты детей.

Напомним, что кузбассовцы не могут приобрести алкоголь также в День Победы (9 мая), День России (12 июня), дни последних звонков и выпускных, в День молодежи (27 июня), День знаний (обычно 1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября). При этом на заведения общепита запрет не распространяется.