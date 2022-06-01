Продажа алкоголя в Кузбассе оказалась под запретом

В среду, 1 июня, во всех магазинах Кемеровской области продажа алкогольной продукции запрещена. Сегодня регион отмечает День защиты детей.
Ограничение реализации спиртного утверждено на законодательном уровне. Стоит отметить, что временное ограничение не распространяется на заведения общепита.
К слову, кузбассовцы не смогу приобрести горячительные напитки в 2022 году в следующие даты:
- Международный день защиты детей (1 июня),
- День России (12 июня),
- День молодежи (27 июня),
- День знаний (1 сентября),
- Всероссийский день трезвости (11 сентября),
- в дни последних звонков и выпускных.
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