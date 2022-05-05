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Продажа алкоголя попадет под запрет на один день в Кузбассе

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На территории Кузбасса в предстоящий понедельник будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков гражданам.

В 2022 году День Победы выпадает на понедельник, 9 мая. По уже установившейся традиции в Кузбассе в этот день повсеместно будет запрещена продажа алкогольной продукции. Исключение составят предприятия общепита.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, которые нарушат запрет, грозит административная ответственность по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер штрафа составляет для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей, – напомнил о наказании для непослушных замгубернатор.

Стоит отметить, что, ограничения традиционно вводятся в День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (обычно 1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября), в дни последних звонков и выпускных вечеров.

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