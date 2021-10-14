Продавцы в Кузбассе удерживали вора до приезда полиции

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Фото:  

Сотрудники крупного продуктового магазина в Кемеровской области задерживали вора до прибытия правоохранителей.

Жительница Киселевска сняла на видео задержание предполагаемого магазинного вора. Примечательно, что до приезда полиции злоумышленника удерживали от побега продавцы крупного сетевого магазина.


На кадрах видно, как несколько работников окружили мужчину, а один из продавцов прижал его к земле. Прибывшие на место правоохранители произвели задержание.


Комментаторы поддержали продавцов, но задались вопросом о том, кто же остался в торговом зале.


Отмечается, что инцидент произошел в районе Красный камень.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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