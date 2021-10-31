Продавцы в Кузбассе получили крупные штрафы за сбыт просроченного хлеба

Из данных управления Роспотребнадзора по Кузбассу следует, что 127,6 килограммов хлебобулочных и кондитерских изделий были забракованы специалистами. Оказалось, что у части продукции истек срок годности хранения, также отсутствовали документы, необходимые для сбыта товара, нарушались правила гигиены при изготовлении хлеба.

Также по итогам проверок удалось выявить многочисленных нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования.

В результате под административную ответственность попали 94 граждан, должностных и юридических лиц. Им выписан штраф на общую более 490 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.