Продавцы в Кузбассе получили крупные штрафы за сбыт просроченного хлеба

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Роспотребнадзор изъял более 120 килограммов выпечки с истекшим сроком годности у кузбасских продавцов. За нарушения санитарных норм продавцы понесли наказание.

Из данных управления Роспотребнадзора по Кузбассу следует, что 127,6 килограммов хлебобулочных и кондитерских изделий были забракованы специалистами. Оказалось, что у части продукции истек срок годности хранения, также отсутствовали документы, необходимые для сбыта товара, нарушались правила гигиены при изготовлении хлеба.


Также по итогам проверок удалось выявить многочисленных нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования.


В результате под административную ответственность попали 94 граждан, должностных и юридических лиц. Им выписан штраф на общую более 490 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

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