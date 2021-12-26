Продавцы пойдут под суд за кражу из магазина в Кузбассе

Инцидент произошел в одном из магазинов одежды в Белове. Две местные жительницы, работавшие в данной торговой точке, употребили на рабочем месте спиртные напитки. После этого женщины похитили несколько курток и пуховиков на общую сумму 20 000 рублей.

Правоохранители задержали беловчанок и возбудили в отношении них уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Женщинам может грозить до пяти лет лишения свободы. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Похищенная одежда была изъята и передана законному владельцу.