Продавцы пойдут под суд за кражу из магазина в Кузбассе

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Правоохранители в Кемеровской области задержали двух продавщиц верхней одежды за кражу на рабочем месте.

Инцидент произошел в одном из магазинов одежды в Белове. Две местные жительницы, работавшие в данной торговой точке, употребили на рабочем месте спиртные напитки. После этого женщины похитили несколько курток и пуховиков на общую сумму 20 000 рублей.


Правоохранители задержали беловчанок и возбудили в отношении них уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Женщинам может грозить до пяти лет лишения свободы. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Похищенная одежда была изъята и передана законному владельцу.

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