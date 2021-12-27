Продавцы елей мухлевали с ценами на деревья в центре Новокузнецка

В южной столице Кузбасса стражи закона вышли на улицы города, чтобы проверить елочные базары на наличие изъянов. Оказалось, что на объекте, расположенном на центральной улице города, продавцы с нарушениями осуществляли торговлю хвойными красавицами.

– На деревьях отсутствовали ценники. Представитель индивидуального предпринимателя пояснил, будто ценники еще находятся на оформлении, и они ведут торговлю, называя покупателю цену ели, –прокомментировали в ГУ МВД по Кузбассу.

В результате полицейские составили протокол по статье о нарушении правил продажи товаров. Подобное правонарушение карается штрафами в 1500 рублей для простых людей, 3 000 рублей для должностных лиц, до 30 000 рублей – для юрлиц.