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Продавший чужой гараж кузбассовец пилил строение несколько дней

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Прокопчанин нажился на сбыте чужого гаража, для продажи которого он несколько суток разбирал постройку. Теперь ему грозит тюремный срок.

К полицейским обратилась 75-летняя жительница Новокузнецка, которая сообщила о том, что неизвестный похитил ее гараж, находившийся в Прокопьевске. Сумма ущерба, как отметили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, составила 40 тысяч рублей.


По мере разбирательств в обстоятельствах преступления правоохранителями было установлено, что к краже гаража может быть причастен 35-летний местный житель. Его задержали. Как пояснил сам мужчина, металлическую конструкцию он распилил на части, чтобы продать листы, из которых она состояла, а все, что осталось – он сдал в пункт приема металлов. Саму постройку мужчина разбирал несколько дней.


По факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Мужчине грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

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