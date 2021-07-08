Продавший чужой гараж кузбассовец пилил строение несколько дней

К полицейским обратилась 75-летняя жительница Новокузнецка, которая сообщила о том, что неизвестный похитил ее гараж, находившийся в Прокопьевске. Сумма ущерба, как отметили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, составила 40 тысяч рублей.

По мере разбирательств в обстоятельствах преступления правоохранителями было установлено, что к краже гаража может быть причастен 35-летний местный житель. Его задержали. Как пояснил сам мужчина, металлическую конструкцию он распилил на части, чтобы продать листы, из которых она состояла, а все, что осталось – он сдал в пункт приема металлов. Саму постройку мужчина разбирал несколько дней.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Мужчине грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.