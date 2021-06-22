Продавщица в кузбасском магазине обезвредила вооруженного рецидивиста

К полицейским в Анжеро-Судженске поступило обращение от 41-летней местной жительницы, работающей продавцом в одном из городских магазинов. Она сообщила полицейским, что обезвредила вооруженного преступника.

- Прибывшие на сигнал стражи порядка установили злоумышленника, которым оказался ранее судимый 56-летний местный житель, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Сам задержанный пояснил, что на преступление пошел с целью кражи денег из кассы магазина. Придя в точку, мужчина достал складной нож и напал на женщину со спины. Приставив холодное оружие к ее горлу, он потребовал выручку.

Однако продавец начала сопротивляться и выбила нож из рук налетчика, повалила его на стеллаж и начала удерживать, крича о помощи. Двое прохожих услышали ее и задержали мужчину до приезда силовиков.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Налетчику грозит до 10 лет лишения свободы.