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Продавщица в кузбасском магазине обезвредила вооруженного рецидивиста

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Налетчик с ножом напал на женщину, трудящуюся в одной из торговых точек Анжеро-Судженска, однако был задержан ей же. Из помещения мужчину забрали сотрудники правоохранительных органов.

К полицейским в Анжеро-Судженске поступило обращение от 41-летней местной жительницы, работающей продавцом в одном из городских магазинов. Она сообщила полицейским, что обезвредила вооруженного преступника.

- Прибывшие на сигнал стражи порядка установили злоумышленника, которым оказался ранее судимый 56-летний местный житель, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Сам задержанный пояснил, что на преступление пошел с целью кражи денег из кассы магазина. Придя в точку, мужчина достал складной нож и напал на женщину со спины. Приставив холодное оружие к ее горлу, он потребовал выручку.


Однако продавец начала сопротивляться и выбила нож из рук налетчика, повалила его на стеллаж и начала удерживать, крича о помощи. Двое прохожих услышали ее и задержали мужчину до приезда силовиков.


По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Налетчику грозит до 10 лет лишения свободы.

Видео: Опер-ТВ

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