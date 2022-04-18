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Продавщица унтов из Кемерова украла около 50 000 рублей у хозяина

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Жительница столицы Кузбасса пойдет под суд за присвоение с продаж крупной суммы.

Владелец отдела с продажей унтов обратился в полицию с заявлением о краже 46 000 рублей.


Правоохранительные органы установили, что пропажа обнаружилась во время очередной инвентаризации товара. Подозреваемая была задержана. Ей оказалась ранее работавшая там кемеровчанка.

– Следствием установлено, что обвиняемая, работая в павильоне по продаже унтов, не приходовала часть прибыли, полученной от реализации зимней обуви, а присваивала себе, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщина стала фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата". Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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