Продавщица унтов из Кемерова украла около 50 000 рублей у хозяина

Владелец отдела с продажей унтов обратился в полицию с заявлением о краже 46 000 рублей.

Правоохранительные органы установили, что пропажа обнаружилась во время очередной инвентаризации товара. Подозреваемая была задержана. Ей оказалась ранее работавшая там кемеровчанка.

– Следствием установлено, что обвиняемая, работая в павильоне по продаже унтов, не приходовала часть прибыли, полученной от реализации зимней обуви, а присваивала себе, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщина стала фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата". Ей грозит до шести лет лишения свободы.