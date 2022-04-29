Продавец запросил за кемеровский мясокомбинат 115 млн рублей

Из объявления следует, что крупный объект площадью 20 000 м² находится в Заводском районе на проспекте Кузнецкий, 129. Комплекс представляет из себя 13 строений, расположенных на шести земельных участках, три из которых до сих пор не достроены.

– До марта 2020 года в помещениях на территории имущественного комплекса велась производственная деятельность Кемеровского мясокомбината, – уточнил автор в тексте.

Подчеркивается, что неподалеку от комплекса расположен железнодорожный тупик. Сейчас выставленная на торги собственность не эксплуатируется, но находится под охраной. Стать собственником может каждый, кто способен заплатить продавцу 115 миллионов рублей.