Продавец запросил за кемеровский мясокомбинат 115 млн рублей

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В столице Кузбасса продается имущественный комплекс "Производственная площадка Кемеровского мясокомбината". Продавец потребовал за объект многомиллионную сумму.

Из объявления следует, что крупный объект площадью 20 000 м² находится в Заводском районе на проспекте Кузнецкий, 129. Комплекс представляет из себя 13 строений, расположенных на шести земельных участках, три из которых до сих пор не достроены.

До марта 2020 года в помещениях на территории имущественного комплекса велась производственная деятельность Кемеровского мясокомбината, уточнил автор в тексте.

Подчеркивается, что неподалеку от комплекса расположен железнодорожный тупик. Сейчас выставленная на торги собственность не эксплуатируется, но находится под охраной. Стать собственником может каждый, кто способен заплатить продавцу 115 миллионов рублей.

Фото: Авито

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