Продавец устроила погоню за подозрительным кузбассовцем

Инцидент произошел в магазине, расположенном на проспекте Мира в Осинниках. По предварительной информации, 49-летний житель Калтана положил продукты в ручную кладь и вышел, не оплатив их. Это заметила продавец, которая вызвала силовиков и последовала за мужчиной. Женщина пыталась остановить злоумышленника и снимала его на камеру мобильного телефона.

Прибывшие правоохранители задержали кузбассовца с признаками алкогольного опьянения. При досмотре у него в рюкзаке нашли похищенные товары, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.