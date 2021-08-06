«Продавец» техники для майнинга обманул кемеровчанина на 700 тысяч рублей

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Житель кузбасской столицы хотел начать заниматься добычей криптовалюты и попал на мошеннический ресурс, где с него потребовали несколько сотен тысяч рублей якобы за необходимое оборудование.

К полицейским в Кемерове с сообщением об обмане обратился 41-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил у него более 700 тысяч рублей. Полицейские начали разбираться и выяснили, что недавно заявитель в Сети наткнулся на объявление о якобы высокодоходном заработке на криптовалюте и решил перейти по ссылке. Попав на «майнерский» ресурс, он зарегистрировался на сайте. Через небольшой промежуток времени ему позвонил «специалист» компании-поставщика, которая специализируется на реализации оборудования для майнинга, и предложил приобрести технику.

- Кемеровчанин выполнил все инструкции и оплатил 700 000 рублей. Спустя месяц, когда время доставки оборудования вышло, мужчина несколько раз пытался связаться со «специалистом компании», но его номер оказался недоступен, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

После того, как мужчина понял, что общался с мошенником, он и обратился в полицию.


В настоящее время полицейские продолжают искать «специалиста». По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.

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