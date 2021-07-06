Продавец контрафактной обуви попал под административное преследование в Новокузнецке

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Правоохранители в южной столице Кузбасса уличили магазин в реализации поддельных кроссовок. По факту было возбуждено административное дело.

Соответствующая информация поступила полицейским от правообладателей подделанного товарного знака. По ней же была организована проверка.

- В результате в торговой палатке полицейские обнаружили и изъяли 1 пару кроссовок с признаками контрафактности, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Товар был отправлен на экспертизу, по итогам которой было установлено, что поддельная продукция была произведена не на оборудовании правообладателя, а также при ее изготовлении не соблюдались требования к маркировке, а также качеству изделия и используемым материалам.


По факту было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Теперь юрлицу, торговавшему контрафактом, грозит штраф, размер которого может составить 200 тысяч рублей, и конфискация поддельных товаров.

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