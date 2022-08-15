Продававшая сигареты детям беловская пенсионерка понесет наказание

О незаконной деятельности пенсионерки сообщили беловчане, проживающие в микрорайоне Черта. Данную информацию выявили правоохранители, которые заинтересовались незаконной продажей сигарет детям. Выяснилось, что табачную продукцию несовершеннолетним отпускала 63-летняя местная жительница. Полиция изъяла у злоумышленницы 20 пачек сигарет, которые женщина намеревалась продать.

В отношении пенсионерки был составлен административный протокол о вовлечении несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотиносодержащей продукции, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. В качестве наказания предусмотрен штраф в 2 000 рублей.

Ранее кадрами, на которых пенсионерка, предположительно, передает сигареты детям, беловчане поделились в социальных сетях.