Проданные с нарушениями муниципальные объекты вернулись на торги в Кузбассе

Прокурорская проверка была проведена в Кузбассе, по итогам которой выявлены нарушения при продаже объектов водоснабжения из муниципальной собственности. Так, надзорному органу удалось установить, что торги, прошедшие в феврале 2020 года, где насосная фильтровальная станция «Красный камень», некогда принадлежавшая муниципальному предприятию города Киселевска «Тепло», выиграл участник, который впоследствии раздробил имущество и продал оборудование юридическому лицу и двум предпринимателям. Они же, в свою очередь, перепродали имущество аффилированному юридическому лицу.

Также было установлено, что сам контракт, заключенный между конкурсным управляющим и победителем, не содержал обязанность покупателя в дальнейшем заниматься водоснабжением горожан.

Из-за обстоятельств, описанных выше, сотрудники надзорного органа пришли к выводу, что бизнесмены приобрели имущество для его последующей перепродажи. Были также выявлены и нарушения законодательства, а именно – ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», исходя из которой объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения запрещено передавать в частную собственность.

В итоге прокурор обратился в суд с требованием о признании торгов, а также самого договора купли-продажи недействительным. Иск был удовлетворен, а сами объекты возвращены в конкурсную массу муниципального предприятия. Бизнесмены попробовали обжаловать решение, однако суд не пошел им на встречу.

Отмечается, что решение уже вступило в законную силу.