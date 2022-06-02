Проблемы с дыханием начались у жителей Кузбасса после старта ремонта дороги

Жители поселка Тисуль обратились к губернатору с криком о помощи. По словам рассказчицы, на улице Октябрьская рабочие сняли часть асфальта, после чего граждане начали задыхаться от обилия пыли.

– Задыхаемся от пыли. Щебень возят на строительства дорог, а кусочек дороги асфальтировать не могут, – сообщила она.

На это власти Тисульского муниципального округа заявили, что к текущему моменту там проводится грейдеровка и усадка дорожной "подушки", что является первым этапом реконструкции асфальто-бетонного полотна. По словам чиновников, после завершения этих работ будет проведена укладка нового покрытия, но это произойдет не раньше 2023 года.

Ответ не устроил граждан, посчитавших слова правительства "враньем", поскольку из-за застоя работ на указанном участке "пылища стояла такая, как буря в пустыне", заключила собеседница. Также жительница Кузбасса указала, что теперь единственный проезд весьма опасен для автомобилистов, якобы высок риск возникновения ДТП.