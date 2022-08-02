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Пробки из-за затянувшегося ремонта дороги разгневали новокузнечан

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Жители южной столицы Кузбасса пожаловались на заторы из-за дорожных работ.

Новокузнечанин рассказал в Сети, что ранее получил информацию о завершении ремонта на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев и улицы Лазо. Специалисты якобы заявили, что работы будут закончены к концу июля, однако ремонт продолжился. Горожанин посетовал, что из-за этого возникают дорожные заторы.

‒ ...завершением не пахнет вообще. Бесконечные пробки по Мичурина надоело проползать уже каждый день, откровенно говоря, ‒ высказался житель южной столицы региона на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала в ответ сообщили, что окончательный срок сдачи дороги ‒ 20 августа текущего года. Контракт с подрядчиком закончится 1 сентября. Если работы не будут выполнены в срок, к исполнителю применят штрафные санкции.

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