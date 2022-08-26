О происшествии сообщил в социальных сетях сын пострадавшей кемеровчанки. Горожанин рассказал, что вечером 25 августа неизвестный сбил женщину возле банкомата, расположенного у дома №117 по проспекту Ленина. После наезда электросамокатчик скрылся.

‒ Мама сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице, пробит затылок головы, шла сильная кровь, сломана левая рука и травмированы обе ноги, ‒ заявил мужчина.

Кемеровчанин уточнил, что пострадавшая была в светлой куртке и синих джинсах. Горожанин попросил свидетелей происшествия связаться с ним в социальных сетях.

Как рассказали журналисту AVOKADO в Кемеровском областном центре медицины катастроф, 63-летняя женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Травмы были получены в результате наезда электросамокатчика.