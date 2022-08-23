Пробежавший по дороге табун лошадей попал на видео в Кузбассе

Кузбассовец поделился в социальных сетях записью с видеорегистратора, установленного в его автомобиле. Мужчина рассказал, что ехал по территории Кузнецкого Алатау в Междуреченске, когда на дорогу внезапно выбежали лошади, чем вызвали бурные эмоции у находившихся в транспортном средстве людей.

‒ Мне чуть машину не затоптали, ‒ пожаловался кузбассовец.

Комментаторы отметили, что автолюбителю следовало придерживаться меньшей скорости, чтобы появление животных на дороге не стало для него неожиданностью.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что ехавшие ночью по трассе кузбассовцы испугались внезапного появления коров.