Пробегавший по Новокузнецку лось повредил имущество горожан

Новокузнечанка рассказала в социальных сетях, что около частных жилых домов был замечен лось. По словам горожанки, животное повредило ее имущество, после чего скрылось.

– Он сломал нам двухметровую ограду и бежал без остановки, – сообщила женщина.

Кроме того, жительница южной столицы Кузбасса разместила видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как лось перепрыгивает забор. При этом на кадрах можно заметить человека, который в этот момент оказался в непосредственной близости от крупного животного.

Отметим, что сообщения о лосях в городской черте приходят из разных муниципалитетов Кузбасса. Так, в Кемерове животное было замечено переплывающим реку, а в Междуреченске лось пробежал по одной из улиц.