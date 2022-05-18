+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Пробегавший по Новокузнецку лось повредил имущество горожан

0
Фото:  

Жительница южной столицы Кузбасса сообщила о крупном животном, которое сломало ограждение одного из домов.

Новокузнечанка рассказала в социальных сетях, что около частных жилых домов был замечен лось. По словам горожанки, животное повредило ее имущество, после чего скрылось.

– Он сломал нам двухметровую ограду и бежал без остановки, – сообщила женщина.

Кроме того, жительница южной столицы Кузбасса разместила видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как лось перепрыгивает забор. При этом на кадрах можно заметить человека, который в этот момент оказался в непосредственной близости от крупного животного.


Отметим, что сообщения о лосях в городской черте приходят из разных муниципалитетов Кузбасса. Так, в Кемерове животное было замечено переплывающим реку, а в Междуреченске лось пробежал по одной из улиц.

Видео: ВКонтакте / ЧП|ДТП Новокузнецк

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36404

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined