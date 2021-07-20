Прижигавший утюгом руки и ноги пасынка кузбассовец ответит перед судом

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Завершилось расследование по делу об истязании ребенка в Новокузнецком районе. 32-летний мужчина за издевательства над мальчиком предстанет перед судом.

В Кузбассе будут судить мужчину, который в апреле этого года был уличен в издевательствах над ребенком. Агрессор обвиняется

по п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пыток). По данным следователей, жертвой кузбассовца стал его 11-летний пасынок, которому он прижигал раскаленным утюгом конечности. Отмечается, что все это мужчина делал, будучи пьяным.


Пострадавший перестал ходить в школу, а после визита сотрудников ПДН выяснилось, что его тело усыпано ожогами. Мальчика поместили в больницу, изъяли из семьи. При этом он признался, что все травмы получил от отчима.


Сам обвиняемый также сознался в содеянном, сейчас ребенок находится в соцуреждении. Уголовное дело направлено в суд, кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении дела в отношении матери ребенка и лишении ее родительских прав, сообщили в СУ СКР.

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