Прижигавший утюгом руки и ноги пасынка кузбассовец ответит перед судом

В Кузбассе будут судить мужчину, который в апреле этого года был уличен в издевательствах над ребенком. Агрессор обвиняется

по п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пыток). По данным следователей, жертвой кузбассовца стал его 11-летний пасынок, которому он прижигал раскаленным утюгом конечности. Отмечается, что все это мужчина делал, будучи пьяным.

Пострадавший перестал ходить в школу, а после визита сотрудников ПДН выяснилось, что его тело усыпано ожогами. Мальчика поместили в больницу, изъяли из семьи. При этом он признался, что все травмы получил от отчима.

Сам обвиняемый также сознался в содеянном, сейчас ребенок находится в соцуреждении. Уголовное дело направлено в суд, кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении дела в отношении матери ребенка и лишении ее родительских прав, сообщили в СУ СКР.