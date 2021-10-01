Приютивший приятеля кузбассовец получил удар ножом в сердце

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Житель Кемеровской области был убит знакомым, которого пустил пожить к себе.

Трагедия произошла в апреле 2021 года. По версии следствия, ранее судимый 56-летний житель города Топки распивал спиртное в компании знакомого, который приютил его у себя (отмечается, что мужчины злоупотребляли алкоголем и часто ругались). Между приятелями произошел очередной конфликт, в ходе которого потерпевший получил от постояльца удар ножом в грудь, от чего скончался на месте. Злоумышленник сообщил о происшествии соседям, которые затем вызвали полицию.


Задержанный сотрудничал со следствием и признал свою вину, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.


Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" направлено в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 16 лет.

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