Приютившая злоумышленника кемеровчанка осталась без золотых украшений

К полицейским в Кемерове обратилась молодая горожанка, которая сообщила, что малознакомый мужчина, которого она приютила ранее, обворовал ее.

Рассказывая об обстоятельствах, предшествовавших преступлению, девушка пояснила, что познакомилась с вором в парке. Тот же попросился пожить у нее некоторое время, объяснив это тем, что в данный период имеет некоторые проблемы со своим жилищем. Девушка согласилась приютить мужчину.

- Через несколько дней, вернувшись с работы домой, студентка обнаружила, что из квартиры были похищены золотая цепочка, золотые серьги, а также денежные средства, хранившиеся в иностранной валюте. Сумма ущерба составила более 50 000 рублей. Сам квартирант также скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Под подозрение в совершении преступления попал 39-летний местный житель. Мужчину, ранее неоднократно привлекавшегося к ответственности за кражи и мошенничества задержали.

Полицейские выяснили, что мужчина, воспользовавшись отсутствием хозяйки, украл ее вещи, а позже сдал их в комиссионный магазин. Деньги, вырученные со сбыта краденного, он потратил на покупку горячительных напитков.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы. Также в полиции отметили, что на время следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Имущество, которое было украдено, нашли, а затем вернули законной владелице.