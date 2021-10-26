Приютившая мигранта беловчанка стала фигуранткой уголовного дела

0
Фото:  

Правоохранители уличили жительницу Кузбасса в предоставлении жилища иностранцу и привлекли ее к ответственности.

42-летняя беловчанка, проживающая в доме по улице Киевской в микрорайоне Новый городок, разрешила 45-летнему иностранцу у себя пожить. При этом у гражданина не было разрешения на пребывание в России.


По данному факту в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Максимальное наказание за данное преступление предполагает пять лет колонии, отметили в областном ГУ МВД.


Правоохранители также привлекли к ответственности и иностранца по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Суд постановил оштрафовать мужчину на 2 000 рублей и выдворить его за пределы РФ.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30495

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined