Приютившая мигранта беловчанка стала фигуранткой уголовного дела

42-летняя беловчанка, проживающая в доме по улице Киевской в микрорайоне Новый городок, разрешила 45-летнему иностранцу у себя пожить. При этом у гражданина не было разрешения на пребывание в России.

По данному факту в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Максимальное наказание за данное преступление предполагает пять лет колонии, отметили в областном ГУ МВД.

Правоохранители также привлекли к ответственности и иностранца по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Суд постановил оштрафовать мужчину на 2 000 рублей и выдворить его за пределы РФ.