Чтобы "наколдовать" на будущий год энергию денег и благополучия, необходимо очистить пространство квартиры, избавившись от старых вещей. Перво-наперво необходимо собрать все, что нажито непосильным трудом, и отсортировать предметы, которые сломались или давно не используются. Их предстоит отдать или выбросить, чтобы освободить место для чистой энергии. Прежде чем расстаться с вещами, произнесите такие слова: старое уходит, новое ко мне приходит.
Не забудьте проверить свой гардероб: мастера фэншуя утверждают, что старая одежда не просто не дает деньгам прийти в семью, но и отнимает силы. Обновлять полки шкафа нужно регулярно, особенно если некоторые ваши вещи давно устарели.
Избавившись от хлама, приступаем непосредственно к уборке. Чтобы благостная энергия легко проникала в помещение, необходимо очистить подоконники от грязи и пыли, а заодно убрать с них горшки и вазы с цветами. Для зеленых любимчиков придется найти другое место, хотя бы до наступления главной ночи года.
Обязательно поменяйте положение мебели и вещей в жилых комнатах. Не волнуйтесь, определять стороны света и искать в квартире места с соответствующей энергией не придется. Передвигать кресла, столы и диваны можно в случайном порядке, наша цель – заставить энергию дома циркулировать и насытить ею все пространство.
Кстати, гармонизировать по фэншуй требуется не только реальность, но и виртуальный мир новых технологий: откройте ваши ноутбуки, телефоны и планшеты и почистите все старые файлы. Ни о чем не жалейте, помните – вы освобождаете место для чего-то нового и куда более прекрасного, чем ваше прошлое. Аналогичную процедуру мастера даосских практик рекомендуют проводить с социальными сетями: уменьшите количество подписчиков и подписок и вам сразу станет легче дышать.
Очищаем пространство, очищаем мысли
Еще немного о виртуальном: очищать нужно не только компьютерное пространство, но и собственные мысли. Очень важно перед наступлением следующего года отпустить разочарования, обиды и злость. Если простить обидчика не получается, попробуйте сделать интересный ритуал.
1. Напишите ему письмо, рассказав о боли, которую он причинил;
2. Сожгите или порвите письмо, а пепел развейте по ветру или просто смойте в унитаз.
Психологи уверяют: эта простая практика способна освободить вас от переживаний или хотя бы понизить их градус. Хорошо помогает и медитация. Чтобы ее пройти, не обязательно искать в интернете соответствующий урок. Просто включите приятную, успокаивающую музыку, а визуальный ряд вообразите сами. Думать можно обо всем, что для вас важно: можете прощать невольных злодеев или представлять, как ваша жизнь изменится к лучшему в наступающем году.
Интересные ритуалы
Гуру техник фэншуй рекомендуют во время уборки проводить символические ритуалы, которые, по преданию, способствуют привлечению денежной энергии. В первую очередь вам нужно будет найти дома 27 монет номиналом в пять-десять рублей и хорошенько отмыть их в мыльной воде. Так вы смоете негативную энергетику со всех своих накоплений. Чистые монеты поместите в
ведро воды, а затем помойте ей пол, зарядив на деньги и удачу всю свою квартиру. Не забывайте: во время помывки нужно думать только о позитивных вещах, которые произойдут с вами в следующем году
Усиливаем эффект
Чтобы усилить эффект от проведенной уборки, повесьте на дверь новогодний венок – так вы благословите дом и его жильцов. Затем отправляйтесь в северо-восточную часть квартиры и украсьте ее серебряной мишурой и елочными игрушками аналогичного оттенка. Серебро привлечет в дом дух удачи и благополучия.
Юго-западную часть нужно уставить свечами: можно выбрать две больших, символизирующих вас и вашу вторую половину. Если счастья в любви вы еще не обрели, не расстраивайтесь: магия свечей обязательно поможет вам его привлечь.
Источник фото: unsplash.com
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