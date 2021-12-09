Чтобы "наколдовать" на будущий год энергию денег и благополучия, необходимо очистить пространство квартиры, избавившись от старых вещей. Перво-наперво необходимо собрать все, что нажито непосильным трудом, и отсортировать предметы, которые сломались или давно не используются. Их предстоит отдать или выбросить, чтобы освободить место для чистой энергии. Прежде чем расстаться с вещами, произнесите такие слова: старое уходит, новое ко мне приходит.

Не забудьте проверить свой гардероб: мастера фэншуя утверждают, что старая одежда не просто не дает деньгам прийти в семью, но и отнимает силы. Обновлять полки шкафа нужно регулярно, особенно если некоторые ваши вещи давно устарели.

Избавившись от хлама, приступаем непосредственно к уборке. Чтобы благостная энергия легко проникала в помещение, необходимо очистить подоконники от грязи и пыли, а заодно убрать с них горшки и вазы с цветами. Для зеленых любимчиков придется найти другое место, хотя бы до наступления главной ночи года.

Обязательно поменяйте положение мебели и вещей в жилых комнатах. Не волнуйтесь, определять стороны света и искать в квартире места с соответствующей энергией не придется. Передвигать кресла, столы и диваны можно в случайном порядке, наша цель – заставить энергию дома циркулировать и насытить ею все пространство.

Кстати, гармонизировать по фэншуй требуется не только реальность, но и виртуальный мир новых технологий: откройте ваши ноутбуки, телефоны и планшеты и почистите все старые файлы. Ни о чем не жалейте, помните – вы освобождаете место для чего-то нового и куда более прекрасного, чем ваше прошлое. Аналогичную процедуру мастера даосских практик рекомендуют проводить с социальными сетями: уменьшите количество подписчиков и подписок и вам сразу станет легче дышать.