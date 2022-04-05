Привитый от COVID-19 кузбассовец получил штраф после возвращения из Киргизии

Кузбассовец вернулся из Киргизии в конце января и был вакцинирован против коронавирусной инфекции, однако не разместил сведения о прививке на портале госуслуг в течение 14 календарных дней. Этим мужчина нарушил постановление главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 года и совершил правонарушение по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Сотрудникам Роспотребнадзора мужчина заявил, что не знал о требованиях, так как во время покупки билетов до Киргизии ему сказали, что вакцинированным ничего подобного делать не нужно. На заседание суда кузбассовец не явился, хоть и был извещен о рассмотрении. Соответственно, доказательств в свою пользу он не привел. По закону ему грозил штраф от 15 до 40 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

Однако суд, учтя ряд исключительных обстоятельств, снизил нарушителю наказание до минимально возможного размера в 7,5 тысяч рублей. Постановление в силу пока не вступило и может быть обжаловано.