Привитые одним компонентом вакцины кузбассовцы остались без QR-кодов

Посещение общественных мест в Кузбассе для граждан, которые ввели только первый компонент двухфазной вакцины, будет недоступно, поскольку при таких обстоятельствах QR-код не выдается.

Об условиях получения данных о проставлении прививки от COVID-19 рассказала специалист в ходе традиционного брифинга. Прямой эфир прошел сегодня в среду, 17 ноября.

— QR-код появится у вакцинированного только после завершения вакцинации. То есть ровно тогда, когда у человека начинает формироваться иммунитет, — прокомментировала Ксения Каплинана.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что кузбасские власти прокомментировали возможность отмены QR-кодов.