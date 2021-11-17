Привитые одним компонентом вакцины кузбассовцы остались без QR-кодов

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Заместитель министра цифрового развития и связи Кузбасса Ксения Каплина объяснила жителям региона причину отсутствия QR-кодов у граждан, проставивших один компонент вакцины.

Посещение общественных мест в Кузбассе для граждан, которые ввели только первый компонент двухфазной вакцины, будет недоступно, поскольку при таких обстоятельствах QR-код не выдается.


Об условиях получения данных о проставлении прививки от COVID-19 рассказала специалист в ходе традиционного брифинга. Прямой эфир прошел сегодня в среду, 17 ноября.

— QR-код появится у вакцинированного только после завершения вакцинации. То есть ровно тогда, когда у человека начинает формироваться иммунитет, — прокомментировала Ксения Каплинана.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что кузбасские власти прокомментировали возможность отмены QR-кодов.

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