Привиты 63,9%: кузбасские власти отчитались о ходе вакцинации в регионе

За минувшую неделю на территории Кемеровской области медики вакцинировали от "коронавирусной инфекции" порядка 18 210 граждан. В общей сложности прививку поставили уже 791 473 человека, что составляет 63,9% от населения, которое подлежит введению препарата от китайского вируса.

Из данных властей следует, что жителям региона предстоит еще одна вакцинация, необходимая к проведению до 1 ноября 2021 года, в преддверии новой волны сезонного гриппа. При этом перерыв между прививкой от ОРВИ и COVID-19 должен составлять не менее месяца.

— В прошлом году кузбассовцы серьезно отнеслись к вакцинации против гриппа, и мы практически не имели зимой 2021 года подъема заболеваемости гриппом, что дало нам возможность бросить все силы на борьбу с COVID-19, — указал зампред правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Также представители Министерства здравоохранения Кузбасса отметили, что число обращений в региональные поликлиники сохранилось на уровне минувшей недели. В то же время незначительно снизилось число случаев заражений. К настоящему времени в медучреждениях занято 2 500 коек из 3 062 для лечения больных с коронавирусом.