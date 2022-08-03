Приуроченный ко Дню строителя семейный фестиваль состоится в Кемерове

В грядущую субботу, 6 августа, на бульваре Строителей в Кемерове состоится большой семейный фестиваль "День строителя – 2022". Гости праздника смогут принять участие в концертном марафоне, посетить строительные и спортивные мастер-классы, отдохнуть в лаундж-зоне или оценить декоративно-прикладное мастерство. Также для горожан и гостей областного центра будет работать танцевальная площадка, фотозона и фотовыставка. Маленькие посетители фестиваля смогут развлечься на детских игровых локациях.

В ходе празднования можно будет научиться вязать крючком арматуру, монтировать кровли, лепить из глины и пилить бруски, а также сваривать железные пластины. Дети смогут построить город из гигантского конструктора.

– Для спортсменов состоится турнир по уличным видам спорта "Архитектор тела", а еще можно будет поиграть в городки, уличные шашки и шахматы, – сообщают в пресс-службе администрации кузбасской столицы.

Вход на фестиваль свободный. Начало в 12:00.