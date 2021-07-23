Притворившаяся безработной студентка из Кузбасса получила наказание в виде работы за незаконное получение пособия

В Мариинске суд вынес приговор 24-летней студентке техникума, которая учинила махинации с пособием по безработице. В апреле прошлого года девушка подала заявление на признание ее безработной. При этом она обучалась очно, но ушла в академический отпуск. Получив предупреждение о незаконности действий, мариинка не обратила на него внимание.

За пять месяцев студентка получила более 50 тыс. рублей в качестве поддержки от властей. Однако впоследствии обман был раскрыт в ходе проверки данных, "безработная" попала под суд.

– За хищение денежных средств при получении пособия по безработице путем предоставления заведомо ложных сведений 24-летней жительнице Мариинска придется отбыть наказание в виде 100 часов обязательных работ, – сообщили в Мариинском городском суде.

Ранее в Мариинске уже рассматривалось несколько дел подобных дел, семь человек получили штрафы, в том числе и данная студентка.