Притворившаяся безработной студентка из Кузбасса получила наказание в виде работы за незаконное получение пособия

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Суд назначил общественные работы жительнице Мариинска, которая в обход закона получила от государства деньги.

В Мариинске суд вынес приговор 24-летней студентке техникума, которая учинила махинации с пособием по безработице. В апреле прошлого года девушка подала заявление на признание ее безработной. При этом она обучалась очно, но ушла в академический отпуск. Получив предупреждение о незаконности действий, мариинка не обратила на него внимание.


За пять месяцев студентка получила более 50 тыс. рублей в качестве поддержки от властей. Однако впоследствии обман был раскрыт в ходе проверки данных, "безработная" попала под суд.

– За хищение денежных средств при получении пособия по безработице путем предоставления заведомо ложных сведений 24-летней жительнице Мариинска придется отбыть наказание в виде 100 часов обязательных работ, – сообщили в Мариинском городском суде.

Ранее в Мариинске уже рассматривалось несколько дел подобных дел, семь человек получили штрафы, в том числе и данная студентка.

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