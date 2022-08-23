Притомский проспект в Кемерове станет пешеходным

В Кемерове идет подготовка к проведению мероприятий ко Дню шахтера 26 августа. Празднование пройдет на Московской площади. Так как работы по обустройству тротуаров со стороны Ленинского района и Октябрьского проспекта еще не завершены, власти города приняли решение о временном перекрытии движения транспорта по Притомскому проспекту.

По официальной информации, проезд автомобилей по Притомскому будет ограничен с 16:30 и до окончания мероприятий. Запрет на движение транспорта будет действовать для участка от улицы Волгоградской до управления РЖД, сообщают в пресс-службе администрации Кемерова. Водителей призвали заранее планировать маршруты для объезда.

Ранее мэрия Кемерова обнародовала план мероприятий на День шахтера.