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Притомский проспект в Кемерове станет пешеходным

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Власти кузбасской столицы предупредили об ограничении движения транспорта по оживленной дороге.

В Кемерове идет подготовка к проведению мероприятий ко Дню шахтера 26 августа. Празднование пройдет на Московской площади. Так как работы по обустройству тротуаров со стороны Ленинского района и Октябрьского проспекта еще не завершены, власти города приняли решение о временном перекрытии движения транспорта по Притомскому проспекту.


По официальной информации, проезд автомобилей по Притомскому будет ограничен с 16:30 и до окончания мероприятий. Запрет на движение транспорта будет действовать для участка от улицы Волгоградской до управления РЖД, сообщают в пресс-службе администрации Кемерова. Водителей призвали заранее планировать маршруты для объезда.


Ранее мэрия Кемерова обнародовала план мероприятий на День шахтера.

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