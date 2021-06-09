Притаившийся в центре Кемерова онанист стал пугать горожан

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Кемеровчанка стала свидетелем неадекватного поведения неизвестного мужчины, который мастурбирует перед прохожими и прячется в кустах.

Как рассказала жительница Кемерова, онаниста она встречала уже дважды, причем оба раза произошли утром на тропинке около дома №6 на улице Соборной в центре города. Девушка отметила, что в первый раз мужчина не скрывался, а во время своего последнего появления пытался притаиться в кустах.

–Там с утра куча людей, немало детей. Практически центр города, а я реально боюсь, что наткнусь глазами на извращенца, – пожаловалась девушка, цитирует VSE42.Ru.

При этом кемеровчанка отметила, что не знает как поступать в такой ситуации: попытаться прогнать онаниста, что может спровоцировать его на агрессию, или сообщить правоохранителям, которые могут не успеть задержать извращенца.


В ГУ МВД по Кемеровской области пояснили, что при столкновении с подобным человеком следует незамедлительно сообщить об этом в полицию.

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