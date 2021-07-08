Приставы заставили новокузнечанина удалить картинку с запрещенным содержанием из соцсетей

Житель Новоильинского района Новокузнецка на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал изображение, которое впоследствии специалисты оценили как противозаконное. По итогам экспертной оценки было установлено, что картина содержит атрибутику межрегионального общественного объединения, деятельность которого запрещена на территории России.

В итоге горожанин стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Дело было направлено на рассмотрение в суд, где новокузнечанина признали виновным в совершение правонарушения. В качестве наказания было постановлено обязать его удалить изображение с сомнительной символикой.

О судебном решение владельцу страницы с картинкой сообщили приставы. Ему также объяснили, какие последствия может нести отказ от исполнения требований.

В итоге горожанин удалил изображение.