Приставы заставили новокузнечанина удалить картинку с запрещенным содержанием из соцсетей

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Житель южной столицы Кузбасса попал под суд из-за публикации графического изображения, содержащего символику экстремистской организации. Сотрудники УФССП провели с ним беседу, и он удалил противозаконный материал.

Житель Новоильинского района Новокузнецка на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал изображение, которое впоследствии специалисты оценили как противозаконное. По итогам экспертной оценки было установлено, что картина содержит атрибутику межрегионального общественного объединения, деятельность которого запрещена на территории России.


В итоге горожанин стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Дело было направлено на рассмотрение в суд, где новокузнечанина признали виновным в совершение правонарушения. В качестве наказания было постановлено обязать его удалить изображение с сомнительной символикой.


О судебном решение владельцу страницы с картинкой сообщили приставы. Ему также объяснили, какие последствия может нести отказ от исполнения требований.


В итоге горожанин удалил изображение.

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