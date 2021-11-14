Приставы закрыли крупный ТЦ в Новокузнецке

Информация о закрытии крупного ТЦ "Виктория" в Новокузнецке появилась в сообществе в Сети. Автор публикации указал, что о закрытии арендаторов помещений в комплексе не осведомили заранее, а рассказали обо всем только вечером 11 ноября.

Уже на следующий день в пятницу, 12 ноября, в сообществе во "ВКонтакте" местные жители опубликовали видео, на котором приставы проводили опечатку объекта массового посещения.

По предварительным данным, решение о приостановлении деятельности ТЦ на три месяца было принято из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что крупный ТРЦ в Новокузнецке закрыл вход для граждан без QR-кодов.