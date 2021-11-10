Приставы взыскали с кузбасских работодателей более 66 млн рублей зарплаты

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Сотрудники УФССП взыскали с работодателей Кемеровской области более 66 млн рублей в пользу работников.

Сообщается, что в 2021 году работодатели Кузбасса выплатили сотрудникам 66 млн 534 тыс рублей задолженности по заработной плате. При этом за аналогичный период предыдущего года было приставами было взыскано 15 млн 929 тыс рублей.


За 10 месяцев 2021 года на исполнении находилось 2 930 производств о взыскании задолженности по зарплате, что превышает прошлогодние показатели в два раза. В рамках 1 638 исполнительных производств права работников на получение заработной платы были восстановлены, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


Напомним, что ранее Кузбасс возглавил рейтинг по невыдаче заработной платы в Сибири.

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