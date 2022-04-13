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Приставы приостановили работы на опасном шахтоучастке в Кузбассе

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Судебные приставы в Кузбассе приостановили деятельность проведения подготовительного забоя, где на участке шахты специалисты обнаружили опасные нарушения.

Речь идет о шахте в Ленинске-Кузнецком, где на одном из рабочих участков под землей специалисты

Ростехнадзора выявили опасное нарушение: при эксплуатации подготовительного забоя конвейерного уклона не была произведена проверка измерительных каналов системы АГК.


В результате суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов") и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности по проведению подготовительного забоя конвейерного уклона сроком на 45 дней, сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

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