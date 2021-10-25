Приставы остановили работу потенциально опасной котельной в Кузбассе

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Сотрудники УФССП приостановили работу котельной на одном из предприятий Кемеровской области из-за нарушения правил эксплуатации.

Специалистами была проведена проведена проверка одного из лесоперерабатывающих предприятий Яйского района. Выяснилось, что котельная эксплуатировалась с многочисленными нарушениями. В частности, на предприятии отсутствовала необходимая проектная документация, на клапанах всех котлов не было табличек с указаниями давления, на фундаменте обнаружились частичные разрушения, а изоляция газоходов от дымовой трубы отсутствовала. Среди прочего, персонал, который принимал участие в работе котельной, не прошел очередную проверку знаний.


Суд установил вину юридического лица в совершении административного правонарушения по ст. 9.11 КоАП РФ. Эксплуатация котельной была была приостановлена на 90 суток, сообщают в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.


Отмечается, что судебные приставы будут регулярно проверять исполнение судебного решения.

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