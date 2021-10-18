Приставы остановили работу опасных дизелевозов в Кузбассе

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Сотрудники ФССП приостановили эксплуатацию дизель-гидравлических локомотивов на одном из предприятий Кемеровской области. Сообщается, что причиной этому стали нарушения в системе обеспечения безопасности.

Проведенная Сибирским Управлением Ростехнадзора проверка показала, что на одном из промышленных объектов региона использовались дизелевозы, представляющие потенциальную опасность. Среди прочих нарушений было выявлено, что электрооборудование одного из локомотивов использовалось во взрывоопасном состоянии, а у других отсутствовали первичные средства пожаротушения и была неисправна аварийно-тормозная система.

‒ Не производилась замена приводных колес, не была проведена проверка выхлопных газов шахтных подвесных локомотивов, ‒ сообщают в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы установили вину юридического лица в административном нарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Эксплуатация дизелевозов была приостановлена на 90 суток.

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