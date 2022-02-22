Приставы арестовали несколько машин на парковке у кемеровского ТЦ

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Стражи закона совместно с судебными приставами устроили рейд на должников. В результате припаркованные у одного кемеровского ТЦ автомобили попали под арест.

Как сообщили в УФССП Кузбасса, в областном центре состоялась массовая "охота" судебных приставов на должников, которых представители закона выявляли при помощи своих смартфонов.

– Для того чтобы узнать, есть ли у владельца автомобиля задолженность, достаточно поднести любой гаджет с установленным на нем приложением к машине и отсканировать номер, – сказали в УФССП.

В ведомстве отмечают, что всего удалось проверить порядка 381 транспортных средств, которые были припаркованы у стен крупного кемеровского ТЦ. Оказалось, что три машины из общего числа принадлежали должникам. В результате их имущество тут же попало под арест.


Если за десять дней автолюбители не расплатятся по долгам, то их автомобили проданы на аукционе.

Да!
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