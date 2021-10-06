Приставы арестовали мотоцикл кузбассовца за долги двум дочерям

По информации кузбасского УФССП, мужчина нерегулярно исполнял обязанности по выплате алиментов детям в возрасте 10 и 14 лет. В результате неплательщик накопил перед дочерьми долг, в размере 177 тысяч рублей.

Суд вынес решение о взыскании задолженности с жителя Кемеровской области. Приставы ознакомили его с исполнительным листом и обозначили сроки для исполнения решения. Позднее сотрудники ведомства наложили взыскание на имущество мужчины.

Также после выявления мотоцикла в собственности должника на транспорт был наложен арест. У хозяина железного "коня" теперь есть 10 суток, чтобы погасить задолженность, иначе транспорт будет пущен с молотка для уплаты алиментов дочерям.