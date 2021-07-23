Приставы арестовали гараж кемеровчанина за полумиллионный долг перед сыном

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Житель кузбасской столицы накопил крупную задолженность по выплатам на содержание малолетнего ребенка, из-за чего лишился возможности пользоваться своим гаражом.

По информации, представленной в пресс-службе УФССП Кузбасса, известно, что в Кемерове местный житель нерегулярно платил алименты на содержание 7-летнего сына. Из-за этого впоследствии у него образовалась задолженность по соответствующим выплатам. Ее размер составил 528 тысяч рублей.


Дело о взыскании средств поступило на исполнение приставам. Сотрудники ведомства напомнили мужчине о задолженности и том, что ее необходимо оплатить, объяснив, что будет, если он не ликвидирует долг в добровольном порядке. Тем не менее, сумму кемеровчанин не выплатил. Приставы приняли решение о вынесение постановления об обращении взыскания денег со счетов должника. Его также временно ограничили в праве покидать пределы России.


Оценив имущественное положение горожанина, приставы обнаружили, что он располагает гаражом, предварительная стоимость которого составила 350 тысяч рублей. Помещение арестовали и дали мужчине 10 дней на оплату долга. В том случае, если он не успеет выплатить сумму, имущество будет направлено на реализацию в счет погашения задолженности по алиментам.

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