Приставы арестовали автомобили восьмерых кузбассовцев на въезде в Кемерово

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Совместный рейд судебных приставов и автоинспекторов в Кузбассе закончился массовым арестом машин.

Развернут был мобильный пункт проверки автовладельцев на участке автомагистрали Кемерово - Ленинск - Кузнецкий - Кемерово при въезде в город. Для выявления должников использовался специализированный программный комплекс, меры в отношении установленных неплательщиков принимали сотрудники УФССП.

- В ходе рейда сотрудниками ведомства было проверено 38 транспортных средств. Судебными приставами было составлено 11 актов описи и ареста (8 из которых в отношении транспортных средств) предварительная стоимость арестованного имущества составила 2,7млн. руб. - уточнили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

Авто одного из должников было изъято, еще шестеро уплатили задолженность на месте. Общая сумма средств, которые кузбассовцы заплатили за ликвидацию денежных обязательств, составила 113 тыс. руб.


У владельцев арестованных авто есть десять дней на оплату долга. В ином случае транспорт уйдет с молотка, а средства, вырученные с его реализации, будут направлены на погашение неуплаченных сумм.

Да!
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