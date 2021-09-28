Приставы арестовали автомобиль кузбассовца за долг перед сыном

Из информации кузбасского УФССП следует, что житель Юрги нерегулярно исполнял обязанности по выплате алиментов своему двухлетнему ребенку. В результате неплательщик накопил долг, размер которого составил 100 000 рублей.

Суд вынес решение о взыскании задолженности с горожанина. Приставы ознакомили его с исполнительным листом и обозначили сроки для исполнения решения. Позднее, когда мужчина все-таки не выплатил деньги сыну, то сотрудники ведомства наложили взыскание на имущество мужчины.

– Сотрудником ведомства было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. В ходе исполнительных действий автомобиль был обнаружен и арестован. Предварительная стоимость имущества составила 270 тыс. руб, – пояснили в ведомстве.

Чтобы не лишиться транспортного средства гражданин погасил всю сумму долга.