Приставы арестовали автомобиль кузбассовца за долг перед сыном

0
Фото:  

Житель кузбасского города задолжал своему двухгодовалому ребенку 100 тысяч рублей. За это приставы арестовали его машину.

Из информации кузбасского УФССП следует, что житель Юрги нерегулярно исполнял обязанности по выплате алиментов своему двухлетнему ребенку. В результате неплательщик накопил долг, размер которого составил 100 000 рублей.


Суд вынес решение о взыскании задолженности с горожанина. Приставы ознакомили его с исполнительным листом и обозначили сроки для исполнения решения. Позднее, когда мужчина все-таки не выплатил деньги сыну, то сотрудники ведомства наложили взыскание на имущество мужчины.

Сотрудником ведомства было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. В ходе исполнительных действий автомобиль был обнаружен и арестован. Предварительная стоимость имущества составила 270 тыс. руб, пояснили в ведомстве.

Чтобы не лишиться транспортного средства гражданин погасил всю сумму долга.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29519

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined