Приставы арестовали авто новокузнечанина из-за долга в 500 тысяч рублей перед сыном

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Скопив крупную задолженность по алиментам в пользу несовершеннолетнего ребенка, житель южной столицы Кузбасса лишился возможности пользоваться своей машиной.

Новокузнечанин, имея обязательство выплачивать средства на содержание 15-летнего сына, исполнял их нерегулярно, из-за чего и накопил перед ребенком долг в размере 500 тысяч рублей.


К взысканию средств подключились приставы.

- Должник был ознакомлен с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания, - уточнили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

Несмотря на беседу с мужчиной, свои обязательства в добровольный срок он исполнять не стал. Это же послужило поводом для обращения взыскания средств с его банковских счетов и зарплаты. Кроме того, горожанина на время ограничили в праве покидать пределы России.


Позже приставы установили, что новокузнечанин располагает автомобилем, который он скрывал у родственника. Машину сотрудникам УФССП все-таки удалось найти - ее арестовали. Предварительная стоимость транспорта составила 400 тысяч рублей.


Приставы дали мужчине 10 дней на ликвидацию своего долга. По истечению указанного срока автомобиль будет передан на реализацию в счет погашения задолженности.

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