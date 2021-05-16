Приспособленная под перевозки материалов машина скорой помощи возмутила кемеровчан

Житель кузбасской столицы стал свидетелем необычного использования служебной машины скорой помощи. Он сделал кадры с места события по адресу Мичурина, 58, которые после разместил в Сети.

Судя по снимкам, неизвестные занимаются разгрузкой материалов из салона транспортного средства с отличительными знаками медицинской службы.

– Вот так вот мы используем скорую помощь. Спецмашину. А потом говорят машин нет, – высказался кемеровчанин.

Пользователи в комментариях поддержали негодование автора поста. Однако некоторые выразили мнение, что автомобиль мог быть загружен гипсом для медицинских целей.