Вечером 30 июля в социальных сетях появилось несколько публикаций, в которых кузбассовцы делились кадрами с места серьезного ДТП. По словам очевидцев, инцидент случился близ деревни Денисово Кемеровского района. При этом жители региона не сошлись в показаниях о наличии погибших в данной автоаварии.

– "Очевидцы сообщают, что все живы. Чтобы достать водителя пришлось срезать крышу автомобиля", "Водитель погиб а девушка в тяжелом состоянии" (стиль сохранен – прим. ред.), – гласят свидетельства кузбассовцев.

Судя по кадрам, два автомобиля превратились в груды металла в результате столкновения. На месте работали специалисты экстренных служб.

Обстоятельства инцидента, а также информация о наличии пострадавших и погибших уточняются.