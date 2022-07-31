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"Пришлось срезать крышу": серьезное ДТП произошло на трассе в Кузбассе

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Фото:  

Очевидцы сообщили об автоаварии на одной из дорог в Кемеровской области.

Вечером 30 июля в социальных сетях появилось несколько публикаций, в которых кузбассовцы делились кадрами с места серьезного ДТП. По словам очевидцев, инцидент случился близ деревни Денисово Кемеровского района. При этом жители региона не сошлись в показаниях о наличии погибших в данной автоаварии.

– "Очевидцы сообщают, что все живы. Чтобы достать водителя пришлось срезать крышу автомобиля", "Водитель погиб а девушка в тяжелом состоянии" (стиль сохранен – прим. ред.), – гласят свидетельства кузбассовцев.

Судя по кадрам, два автомобиля превратились в груды металла в результате столкновения. На месте работали специалисты экстренных служб.


Обстоятельства инцидента, а также информация о наличии пострадавших и погибших уточняются.

Фото:  
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