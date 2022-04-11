Прокопчанка с задыхающимся ребенком попала в инфекционную больницу. После проведенных там четырех часов, женщина отказалась от госпитализации.

Причиной тому стала антисанитария в медучреждении. По ее словам, там "кучами бегают" тараканы и общее состояние ремонта не соответствует нормальным.

– Нам просто пришлось написать отказную и уехать домой, – написала горожанка в соцсетях.

Комментаторы ответили, что данная проблема сохраняется уже десятилетиями, однако никаких мер не принимается.