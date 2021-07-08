Популярная в России телеведущая Яна Чурикова в личном Instagram-аккаунте рассказала подписчикам о впечатлении от посещения шахтерского края в день его 300-летнего юбилея. Также в одной из последних публикаций хозяйка блога поделилась съемкой из кемеровского Парка Ангелов, где перед празднованием торжества она "разделила с краем его боль" возле памятного камня, возведенного в честь сгоревших в пожаре людей в ТЦ "Зимняя вишня".

– Прежде, чем радоваться, я пришла разделить с краем его боль. Это Парк Ангелов. Он заложен на месте трагической гибели людей в ТЦ "Зимняя вишня". Полусгоревший ТЦ снесен. По согласованию с родственниками погибших такова форма мемориала памяти 37 детей и 23 взрослых, – заявила журналистка в подписи.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что лидер группы "Любэ" разместил съемку из-за кулис концерта к 300-летию Кузбасса. Кроме того, известные артисты выступили перед гостями ледового дворца в городе Кемерово.